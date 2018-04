Su cita de 'First Dates' se cuela por ella nada más ver sus hoyuelos y ella le responde con un 'zasca' antológico

Axel, un argentino de 23 años afincado en Madrid, vivió uno de los mayores 'hachazos' que se recuerdan en la historia de First Dates. El chaval, de lo más majete y formal, no tardó mucho en colarse por Natalia, una madrileña de 19 años que acudió al restaurante del amor afirmando que es "un poco desastrosa".

"Estoy contento de haberte conocido porque sos muy linda y me río mucho", reconoció el chico, con un marcado acento argentino. Nada le hacía presagiar que su revelación iba a ser respondida con un doloroso zasca: "Es que fíjate. Ahora que te conozco, eres un chico muy atractivo, la verdad. Pero yo te veo en un bar o algo... y no te elegiría... bueno, no es que no te elegiría, es que no me fijaría en ti. A lo mejor en plan es atractivo, porque pareces muy formalito, no pareces tan aventurero", soltó así, sin medias tintas y sin pestañear Natalia.

Al chaval se le quedó una carita de poema de Bécquer que tiraba para atrás: "Me hubiera gustado que me hubiera dicho que también se habría fijado en mí en el bar, porque la primera impresión es una de las más importantes, pero como luego dijo que sí le parecía interesante, pues me reconforté", reconoció ante la cámara el chaval.

Y sí, se reconfortó y la cosa no le fue mal. El chico volvió a la carga resaltando los hoyuelos de Natalia y, ya de paso, meter ficha... desde la ternura, eso sí: "Una vez que te vi, desde que llegaste, me fijé en tus hoyuelos... si puedo besarte ahí, me parecen muy tiernos. Es increíble, me encantan los hoyuelos", afirmó Axel, entre las risas cómplices de su cita.

Como era de prever, el chico habría dado un dedo de su mano por un segunda cita con Natalia: "Es increíblemente adaptada a mis intereses, es dulce, atractiva...", reconoció.

La chica le correspondió: "Sí tendría otra cita, porque me lo pasé muy bien, es muy interesante y ha cubierto todas las partes que me interesan". Pues eso, que poesía eres tú... y tal.

