Bescansa se desvincula de la idea de desbancar a Iglesias

La diputada de Unidos Podemos y cofundadora del partido Carolina Bescansa se ha desvinculado del borrador que ha difundido en su propio canal de Telegram en el que desvela sus planes para desbancar al líder de la formación, Pablo Iglesias, mediante una alianza con Íñigo Errejón. "Esos contenidos no han sido validados ni por mí, ni por Íñigo", ha afirmado en declaraciones a los medios en el patio del Congreso.

Bescansa ha culpado a su equipo de la redacción y difusión del borrador. "Yo no estoy de acuerdo con todo lo que redacta mi equipo, ni de todos los términos", ha señalado.

El borrador incluía la propuesta de que Bescansa apoyara como número dos en la lista de Íñigo Errejón en las primarias de Podemos para elegir la candidatura del partido a las elecciones autonómicas, que está previsto que se celebren en mayo de 2019. A cambio, Errejón apoyaría a Bescansa para hacerse con el liderazgo del partido a nivel estatal, en detrimento de Pablo Iglesias.

"Cualquiera que haya hecho una negociación de este tipo sabe que no se negocian las listas para un nivel electoral cosas que corresponden a otro nivel", ha afirmado. "Cuando se negocia algo de la Comunidad de Madrid, se negocia de la Comunidad de Madrid".

Antes de estas declaraciones a los medios, Errejón había difundido un mensaje en la red social Twitter para asegurar que no es su plan:

He recibido un encargo para ganar Madrid y hacer una lista con los mejores. He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020