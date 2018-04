El sorprendente alegato de Ana Morgade sobre el máster de Cifuentes en directo en 'Zapeando'

El programa Zapeando de laSexta ha vivido este miércoles un momento poco habitual, por su carga política. Ana Morgade, colaboradora del programa presentado por Frank Blanco, ha sorprendido a la audiencia con un duro mensaje dirigido a Cristina Cifuentes por el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

La cámara se ha centrado en Morgade y esta ha apelado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha criticado por negarse a dimitir y a admitir que hay algo huele mal con su máster: "Seguir insistiendo en tu inocencia es como cuando Tom Cruise se ponía alzas para parecer más alto: no cuela".

El momento ha generado opiniones encontradas entre los espectadores:

@ana_morgade , me ha encantado tu monólogo pidiendo a @ccifuentes que se vaya ya. A ver si me lo pasas entero, que no he podido grabarlo entero.@zapeandola6 pic.twitter.com/8o2sLZXxrH