La respuesta de un restaurante de Vigo que hizo que TripAdvisor borrase la opinión de una bloguera

Un restaurante de Vigo llamado Miyagi Sushi Bar ha conseguido lo impensable, ganar la batalla a una bloguera que puntuó de forma negativa su establecimiento en Tripadvisor sin haberlo pisado.

"Atención hosteleros de Vigo, tenemos por aquí una 'bloguera' de Barcelona con un poco de jeta. Ya sabéis cómo lo hemos denunciado nosotros... pues aquí tenéis cómo reacciona tras haber quedado en evidencia en las redes. Nos ha puesto una crítica en Tripadvisor, sin haber venido y resumiendo las peores críticas que tenemos", escribe el restaurante en Facebook.

El establecimiento explica que rechazaron "colaborar" con la bloguera, que simplemente quería comer gratis en su recinto: "Por favor compartidlo para que se acaben estos chantajes y extorsiones por parte de estos sinvergüenzas que quieren vivir del cuento".

Esto es lo que escribió la bloguera del restaurante, al que puntuó con 1, la más baja posible: "Mi experiencia fue desastrosa. El servicio muy lento y además antipático, como si les debiésemos algo. El precio nada acorde con lo que estás comiendo ya que la comida no está mal pero no es para tirar cohetes, por la zona hay muchos más restaurantes que sirven sushi que dejan a este atrás. Lo peor el olor insoportable. Nada recomendable".

Tripadvisor borró el mensaje de la usuaria después de que el restaurante pusiese unas capturas en la que se demostraba que ella había hablado con ellos antes de ir. "¿Os interesaría hacer una colaboración? Consistiría en invitación para dos personas a cambio de publicar mi experiencia en Instagram y medios sociales", escribió.

El establecimiento respondió de forma tajante: "¿Estás hablando en serio? A mí de mayor me gustaría ser como tú, aunque por respeto al trabajo de los demás (del cual no creo que seas consciente) nunca se me ocurriría".