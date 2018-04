Pide este abrigo por internet y lo que le llega no es lo que esperaba

La usuaria de Twitter @Becky_Latham27 ha publicado un tuit que se ha viralizado en pocos días. La joven pidió por internet el abrigo que aparece en la imagen de la derecha.

Una prenda de color verde y de invierno de 55 libras ha tenido la culpa de la hazaña, que ha convertido esta prenda en viral en redes.

"Gracias, es exactamente como había imaginado", ha publicado la tuitera. En la segunda foto se puede ver que el abrigo no es exactamente como el de la foto.

El tuit tiene más de 140.000 Me gusta y más de 37.000 retuits.

Thank you @UrbanOutfitters it's exactly like I imagined x pic.twitter.com/UgzmeYLr8I

Claro, la imagen ha propiciado multitud de bromas.

Are you keeping it? So funny.

Don't try to drive a car, or walk the dog on a windy day! pic.twitter.com/5VdZgFXKgx