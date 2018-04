Entradas agotadas, conciertos, firmas y millones de fans. Operación Triunfo ha sido sin duda uno de los fenómenos musical y televisivos de este año. Este miércoles Comando Actualidad ha mostrado lo que hacen los triunfitos fuera de los escenarios. Las cámaras del programa de TVE acompañaron, entre otros, a Alfred, Amaia, Roi, Aitana y Miriam durante las firmas de promoción y en el backstage del concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona del 3 de marzo.

Las cámaras acompañaron a Alfred y Amaia en los momentos previos a sus primeras entrevistas en distintos programas de la cadena pública. Entre ellos, Amaia confesó con su sinceridad habitual que no le había dado tiempo "ni a hacer caca". Esta no fue la única revelación de la pamplonica, que le dijo a la reportera Sara Lozano que no ingresan nada por las firmas y la promoción. "¿Estáis cobrando ahora mismo?", les preguntó Lozano. "No, nos pagan nada", se adelantó a confesar Amaia, a la que corrigió Alfred con un "sólo por los conciertos, por lo demás no". Puedes ver el vídeo del momento aquí.

La periodista le preguntó a la ganadora de OT que si había recibido los 100.000 euros de premio tras el programa y si se había dado algún capricho con ellos. "Es que todavía no me los han dado, me los dan en julio. Aún así se los daré a mis padres que me digan qué hacer con ellos", confesó, ante lo que Alfred bromeó: "Se los han quedado en algún banco de por ahí".

La pareja que representará a España en el próximo festival de Eurovisión no habló solo de su relación profesional, sino también de la personal. "No le he pedido salir a Amaia, porque es un poco antiguo eso", le dijo el barcelonés a Lozano, quien además aseguró que del 1 al 10 la quería "un 14". También se vio un karaoke en el coche junto a la reportera, en el que cantaron City of stars, el tema principal de La La Land, ciudad de las estrellas.