El cabreo de Quique Sánchez Flores con un periodista: "¿Te estás riendo?"

No fue la mejor de las noches para Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol, que vio cómo su equipo caía derrotado en casa ante el Eibar por 0-1.

Pero no sólo por eso. El preparador madrileño se mostró muy molesto con un periodista en la rueda de prensa posterior al encuentro tras la primera pregunta, realizada por el periodista Joan Camí, de la publicación Pericos Online, en la que el reportero quiso saber si se planteaba dimitir tras los gritos de la grada pidiendo su marcha.

"Respeto tu pregunta, pero si no me preguntas por el partido no te voy a responder", contestó Sánchez Flores.

El periodista optó por preguntar entonces si considera que el equipo "ha tocado fondo". El entrenador sí comenzó a responder a la cuestión pero, al poco rato, se detuvo en seco y miró con extrañeza al reportero: "¿Te estás riendo o me lo ha parecido a mí?", preguntó.

Tras un par de segundos en silencio, Sánchez Flores dio paso a la siguiente pregunta. Pero el entrenador espanyolista no estaba prestando atención y seguía molesto por lo ocurrido. Así que, mientras negaba con la cabeza, dijo: "Lo siento, lo vamos a dejar aquí, porque...".

Tras una pequeña conversación con el responsable de comunicación del club, el entrenador accedió a seguir con la rueda de prensa, que finalizó con normalidad, contestando a todas las preguntas.

Al finalizar la rueda de prensa, el periodista Joan Camí quiso aclarar lo ocurrido, negando haberse reído del entrenador: "Mi trabajo es informar y analizar el fútbol. Yo respeto el trabajo de todos sin menospreciar a nadie. Me sabe mal lo que ha pasado con Quique Sánchez Flores. YO NO ME HE REÍDO DE NADIE".