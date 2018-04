El hilarante tuit que arrasa por lo que dice de Chicote y la selección croata de fútbol

Un tuitero, @Era_un_crass, ha arrasado en la red social con un hilarante mensaje en el que logra que el televisivo Alberto Chicote, ataviado con su bata a cuadros rojos y blancos, pase desapercibido entre los integrantes de la selección croata de fútbol.

La chanza, que en muy poco tiempo tiene 20.000 'me gusta' y 13.000 retuits, ha abierto un jocoso debate con centenares de comentarios alabando la broma y debatiendo sobre cómo debería llamarse Chicote si, realmente, fuera un futbolista croata. Los mensajes no tienen desperdicio:

Pues en todo caso sería "Chikotić". Con K y con Ć, no con C y Č.

🤔🤔🤔 Bueno no, quizá "Čikotić" sería lo más correcto. Me has dejado en duda.