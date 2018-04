Los 'supervivientes', desesperados al encontrar todo destrozado tras su evacuación

Los concursantes de Supervivientes (Telecinco) tuvieron que ser evacuados este lunes por una tormenta tropical que acechaba Cabo Cochinos (Honduras). Tras 24 horas fuera de Playa Uva y una vez que cesó la alerta roja por oleaje y tormentas, la organización del programa ha vuelto a trasladarles allí, pero para desesperación de los concursantes, el temporal había arrasado con todo.

Lo primero que han hecho los supervivientes ha sido organizar las cabañas para poder dormir, ya que se las encontraron totalmente destrozadas. Para ello, Francisco comenzó a distribuir hojas de palmera y palos cruzados para dejar, en palabras del cantante, "una supercabaña". Puedes ver el vídeo completo aquí.

Por su parte, las asilvestradas —entre las que se encuentran Melissa Vargas y Mayte Zaldívar— que pasaron el temporal junto al resto de compañeros han tenido que apañárselas en otra ubicación. No han contado con ningún tipo de material para poder armar las cabañas, ni tampoco esterillas para dormir, que han tenido que sustituir por plásticos en el suelo.

No todos los supervivientes han reaccionado con tanta energía. Romina Malaspina se ha derrumbado al ver que no tenían materiales para rehacer la cabaña. "Es que no tenemos nada", se quejaba al Maestro Joao entre lágrimas. "No tenemos ni cuerdas, tenemos que hacer vida con las cucarachas, no tengo zapatos, no tengo medias. No tengo nada, se perdió todo con la marea", contaba entre lágrimas la ganadora de la versión argentina de Gran Hermano. Puedes ver el vídeo aquí.

Al Maestro Joao, lo que más pareció preocuparle era que se hubiesen mojado y estropeado sus prendas con lentejuelas. "Mis brillos, como una vedette caducada", le decía a Romina. Al final, el grupo pareció llevar a cabo las sugerencias de Sergio Carvajal, quien recomendó dormir a la intemperie lejos de los insectos y tener preparada una lona para dormir cubiertos en caso de lluvia.