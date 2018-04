Bronca en 'Factor X' por la "humillación" de Risto Mejide a un concursante

"Muchos nervios. En la habitación [me salía] mejor", se disculpó Jairo, un concursante que probó suerte en Factor X (Telecinco) este miércoles interpretando la canción Love me like you do, tema central de la banda sonora de Cincuenta sombras de Grey. "Porque nadie te oía, ¿no?", espetó el juez Risto Mejide.

La afinación del aspirante no estuvo muy atinada y se llevó un rapapolvo de Mejide. "Te voy a poner un ejemplo, para que lo entiendas", dijo el publicista mientras se levantaba con un vaso de agua en la mano, que puso frente a Jairo. "Muy fácil. El vaso eres tú y el agua es el talento. ¿Lo ves?", preguntó mientras derramaba el agua.

Mejide dejó al concursante con el vaso en la mano y cara de circunstancias. El gesto no gustó nada a su compañero en el jurado, Fernando Montesinos. "Risto, a mí esto que has hecho me parece demasiado humillante. Me da la sensación de que hay que mantener una serie de umbrales", afirmó.

"No quería humillarlo", alegó Laura Pausini para intentar mediar. "Fernando, en primer lugar, te aconsejo que no me vuelvas a valorar a mí. Estamos para valorarlos a ellos. En segundo lugar, ya que me lo dices, sólo he puesto un ejemplo gráfico de lo que acaba de suceder", se defendió Mejide.

El cuarto juez, Xavi Martínez, procuró que el concursante no se fuera con tan mal sabor de boca. "Ese vaso muy bien vaciado ahora mismo. Tienes que llenarlo, pero de otras cosas. Vamos a buscarlo, ¿vale?", le aconsejó. Puedes ver tanto la actuación como la disputa entre los jueces aquí.