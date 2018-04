Sánchez recuerda que el candidato por Madrid ha de consensuarse con Ferraz

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha elogiado hoy a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pero ha negado que los socialistas le hayan hecho ninguna propuesta "formal" para encabezar su lista en 2019, y ha dicho que su idea es "presentar una candidatura muy potente con visos de ganar" en la capital.

Sánchez ha subrayado que habrá una "propuesta conjunta de la dirección de Madrid y la federal" y ha respaldado, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Telecinco, la explicación del secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, sobre que la oferta que, según El País, le hizo a Carmena el pasado diciembre no pasó de ser un mero "reconocimiento" dentro de una "conversación informal".

"En ese contexto de una conversación informal entre el secretario general del PSOE de Madrid y la actual alcaldesa es donde le hace ese reconocimiento, como bien dijo ayer (Franco), pero de ahí no pasa. No hubo comunicación formal ni a ella ni a mí porque no hubo una propuesta formal", ha argumentado.

Un reconocimiento al que se ha sumado Sánchez, que ha elogiado el "prestigio, valor y coraje de una señora como Carmena, que acabó con más de 30 años de gobierno del PP en Madrid", ha subrayado, tras recordar que él mismo fue concejal del Ayuntamiento de Madrid durante cinco años con el popular Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde.

"No hubo comunicación formal ni a ella ni a mí porque no hubo una propuesta formal"

También ha admitido que coincide en más cosas con Carmena de las que les separan y ha reivindicado que ésta "siempre ha estado vinculada con el PSOE, antes de dar el paso a la política activa por otra formación".

No obstante, ha incidido en que su propuesta para encabezar la lista de la capital será una "propuesta ganadora", como ya tiene el PSOE en la Comunidad de Madrid -ha dicho-, "entre otras cosas porque Carmena no ha aclarado si se presenta y no queremos que la ciudad de Madrid caiga en manos de la derecha otra vez".

Sánchez ha confirmado que le gustaría que la candidata socialista a la Alcaldía fuera una mujer y ha hecho hincapié en que la última palabra la tendrán los militantes en las primarias y también los simpatizantes si se opta por un procedimiento de primarias abiertas.