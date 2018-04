Ana Morgade arremete contra una revista por lo que le hicieron en una entrevista

La actriz y cómica Ana Morgade ha denunciado en Twitter que una revista ha puesto en su boca palabras sobre la maternidad que ella no ha dicho en una entrevista.

"Me encantaría ser madre", titula la revista Diez minutos en una charla con una de las protagonistas de Cuerpo de élite (Antena 3) y colaboradora estrella de Zapeando (laSexta).

En la entrevista, a Morgade le preguntan si le "apetece ser madre". A lo que según la publicación ella responde: "Me encantaría y no me importaría ser madre soltera. Haré lo que haga falta por conseguir ese propósito".

Ahora, ella ha hecho una captura de la entrevista a su cuenta de Twitter y ha arremetido contra la revista: "No descarto follar incluso. Estoy muy loca". Y ha añadido varias etiquetas: respuestas que una juraría que no ha dicho, madre desesperada y las flores y las abejas.