El tuit de Rufián que incendia Twitter por lo que dice sobre la pitada al himno

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha criticado con un duro tuit el doble rasero que, a su juicio, existe a la hora de valorar las cosas que ofenden y las que no.

De este modo, y a falta de un día para la final de la Copa del Rey de fútbol en Madrid entre el FC Barcelona y el Sevilla, Rufián ha repasado cosas que —siempre según él— no ofenden y una cosa que sí: que se pite el himno de España en un estadio de fútbol.

Desahuciar no ofende

La corrupción no ofende

El paro no ofende

Precarizar no ofende

El fascismo no ofende

Manipular no ofende

El novio de la muerte no ofende

Robar no ofende

Tener presos políticos no ofende

Prevaricar no ofende

Pitar un himno sí que ofende