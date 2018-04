Francisco se ríe de Hugo por "pueblerino" y él se la devuelve en la prueba de recompensa

El cantante Francisco y Hugo Paz han pasado una mala semana de convivencia en Supervivientes (Telecinco). Los concursantes no se soportan, una actitud que se ha traducido en burlas del cantante y el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro).

Durante la gala de este jueves, el programa emitió un vídeo en el que Hugo y Francisco protagonizaban una bronca debido a que a algunos concursantes les hizo gracia ver a Francisco caminando durante un buen rato "como un Guardia Civil" en la cabaña en la que todos fueron evacuados por la tormenta. Todo desembocó en otra bronca entre Alberto Isla y Sergio Carvajal, aunque las burlas más duras estaban por llegar.

Tras este vídeo, el programa emitió otro con el que Hugo pudo escuchar cómo Francisco se burlaba de él, con la complicidad de Alberto Isla e Isabel Castell, por su "cara de pueblo".

La historia del vídeo arrancó con el valenciano criticando que Hugo se quisiera acercar al grupo formado por ellos tres: "Pero este chaval, ¿qué pasa? ¿No rige bien?", y comentaba que si el extronista está solo "pruebe la medicina" que recibe Francisco y sus dos compañeros más íntimos "todos los días": "Si está solete pues que se busque la vida".

Tiene una cara de capullo que no puede con ella. De pueblerino capullo"

A continuación, en otro momento del vídeo, aparecía el cantante sentado junto a Alberto Isla, al que confesaba cómo ve a Hugo realmente: "Tiene una cara de capullo que no puede con ella. De pueblerino capullo, capullo pero muy capullo, así para darle con la mano abierta. Tomaaaa", explicó al novio de Isabel Pantoja (hija), acompañando el comentario de un gesto con la mano que provocó las risas de Isla.

Mientras tanto, el extronista se desahogaba con Sergio Carvajal, y le confesaba que Francisco, Isabel y Alberto "están juntos, van a su rollo" y que el mismo Sergio está más pegado a Sofía. "Pero yo me veo solo, se me vienen cien mil cosas a la cabeza y se me quitan las ganas de todo", explicaba, y añadía: "Yo me llevo bien, no me llevo mal con ellos, es normal que tenga ganas de juntarme con más gente, ¿sabes?".

Esa cara es de hace tres siglos. 'Furbolista', 'furbolisto' eres"

Fue entonces cuando se escucharon las declaraciones que le costaron un disgusto a Hugo, y que provocó un sutil toque de atención de Jorge Javier Vázquez a Francisco. Mientras el gaditano tomaba el sol, Francisco estaba metido en el mar con Alberto e Isabel. "Míralo, ahí está, este se va a ir más gordo que cuando llegó. Míralo, ahí está, el ballenato. Con esa cara de... Tiene una cara que no se lleva, esa cara es de hace tres siglos. Furbolista, furbolisto eres", dijo entre las risas de sus compañeros y las suyas propias, imitando el acento andaluz de Hugo. "Pero la verdad es que... Lo miro y no lo soporto. No soporto esa cara de pueblo, de tonto", explicó.

Las declaraciones de Francisco sorprendieron mucho a Hugo cuando las escuchó durante la gala, en la que el andaluz narró que, al verle mal, Francisco se acercó a él: "Me ha dado consejos como si fuera mi padre, me ha dicho que me ve solo, que no me lo merezco, que soy un chico humilde".

Tras todo este embrollo, ambos tuvieron que enfrentarse en la prueba semanal para desempatar, que consistía en un ejercicio de fuerza y resistencia. En el último momento, Francisco decidió que no quería enfrentarse a Hugo, y se escuchó como comentaba con sus compañeros que no quería que "ese tío" le "destrozara". Por ello, Sergio, comentó: "Ya no quieres enfrentarte al pueblerino". Ante la negativa del cantante, el grupo de Hugo ganó la prueba.

Finalmente, Francisco pidió disculpas al exnovio de Sofía Suescun, él se las aceptó, y el cantante apostilló: "Para eso somos dos tíos".