Se descompone al ver entrar a su cita de 'First Dates' y exclama que se pira

"Yo me piro". RD, un diseñador valenciano de 23 años, buscaba a un hombre con la vida resuelta y que, ya de paso, se la resolviese a él. Con esta superficial tarjeta de presentación se ha plantado en el restaurante de First Dates, y con estos mimbres se enfrentaba a su cita con Moisés, un diseñador de moda murciano de 29 años que se ha presentado vestido con globos de colores.

"Me da igual ir vestido con preservativos, con condones, vestido de bragas, me da igual, a quién le gusten mis diseños bien, y si no carretera y manta", ha afirmado el murciano ante la cámara, en un prolegómeno que hacía presagiar lo peor.

Moisés ha impresionado a RD, aunque no de la manera que esperábamos. Menos mal que todavía no ha llegado la sangre al río #HappyFirstDates4 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/r9KE05UmVe — First dates (@firstdates_tv) 19 de abril de 2018

Y lo peor llegó. "Llevaba el pelo tintado a juego de barba y cejas con un color horrible, ¿se piensa que es Shrek? Lo peor de todo es que el spray era de los chinos, en plan de baratillo", ha lamentado ante la cámara RD al ver a Moisés.

¿Os imagináis que RD se quedase encerrado en un bar de osos? ¡Chiquita pajarraca que le daba! Moisés asegura que su próximo modelazo será todavía más potente. ¡Ganas máximas! #HappyFirstDates4 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/dQKb1V95iR — First dates (@firstdates_tv) 19 de abril de 2018

El recibimiento de RD al murciano ha estado años luz de ser afable. Carlos Sobera ha hecho lo que ha podido, pero la cosa pintaba mal y ha terminado peor:

- Sobera. RD, Moisés, Moisés, RD... - Moisés. ¿Un besito? - RD. Mira, no, gracias. ¿Es esta mi cita? Pues yo me voy, ¿vale? No estoy interesado en conocerlo. No me gusta la gente que no va depilada, no me gusta la gente que viste así...

"Pero este tío de dónde sale, de dónde me lo han sacado. Iba sin mangas y el sobaco sin depilar. ¡Qué pestazo!", ha continuado protestando RD, quien le ha soltado a Sobera que él es "superficial" y que "si esta es mi cita cupido no ha bajado": "Me voy, me esperan fuera... Absténganse gente parecida a Moisés", ha clamado.

- Moisés. Yo he venido aquí a conocerte. ¿Qué es más importante... ¿La depilación o la persona? - RD. Es importante que me entre por los ojos y tú no me has entrado.

Ante la cámara, Moisés continuaba con su declaración de intenciones: "Pues yo voy como me sale de mis partes. Mis decisiones son lo que me hacen ser persona", reivindicaba.

Ante las súplicas de Sobera de que le diese un oportunidad, RD ha accedido a sentarse a la mesa con Moisés si se quitaba los globos: "¿Te puedo pinchar los globos y ver si me gustas más sin globos?", ha pedido, mitad en serio mitad en broma.

Una vez sentados a la mesa, la cosa no ha ido mejor:

- RD. ¿Cuántos años tienes? - Moisés. ¿Y tú? - RD. He preguntado yo primero. - Moisés. 29. - RD. ¿29? Pues parece que tengas 45.

Tras el doloroso 'zasca', RD ha vuelto a decirle a Sobera que no ha surgido el amor, tras lo que ha soltado: "A parte de eso, no me ha enseñado su declaración de la renta. Y es lo primero que pido".

"Nada más que por eso.... Así por la vida no va bien, ¿de qué va la marimacha?", ha afirmado ante la cámara Moisés, visiblemente indignado.

El caso es que RD se ha levantado, se ha puesto el abrigo y se ha despedido con un "espero encontrar el amor de mi vida la próxima vez. Ha sido corta la cita".

"A mí no me ha gustado nada. Yo soy así y voy a venir con otro diseño mejor, incluso con más potencia, y a quien no le guste que se coma un pepino abierto", ha amenazado Moisés.

