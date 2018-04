Críticas a Dani Mateo por publicar este comentario tras subirse a un taxi

El humorista Dani Mateo, colaborador de El Intermedio de LaSexta y presentador de Yu, No Te Pierdas Nada en Los 40 Principales, ha generado polémica este sábado en su última publicación en Instagram.

Se trata de una imagen tomada desde un taxi, en la que Mateo ha enfocado al crucifijo y el lazo con la bandera de España que el taxista llevaba colgados del retrovisor.

Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, Mateo ha compartido la imagen con el siguiente comentario: "Tensión en el taxi...".

Algo que no ha gustado a todos sus seguidores y motivo por el que ha recibido algunas críticas. Otros de los que le siguen han defendido al humorista.

Cada día me pareces más tonto y mira que antes me reía contigo... Uno menos!!

lo way es a los que no les ha gustado el post te atacan y te tratan de forma peyorativa cuando tu no has puesto NADA malo, ni insultante.... y aun así siguen preguntándose porq hay tensión....

