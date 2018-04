'Las Distancias' y 'Benzinho', Biznagas de Oro del Festival de Málaga

El jurado del Festival de Málaga ha concedido en su 21ª edición la Biznaga de Oro a Las Distancias, dirigida por Elena Trapé, como Mejor película española y a Benzinho, de Gustavo Pizzi, como Mejor película iberoamericana. Ambos premios están dotados con 12.000 euros.

Asimismo, el Premio Especial del Jurado ha sido para las películas Casi 40, de David Trueba, y La reina del miedo de Valeria Bertuccelli. La Biznaga Vibuk a Mejor Actor ha ido a parar a Javier Rey, por la película Sin fin, mientras que la Biznaga Hotel AC Málaga Palacio a Mejor Actriz ha recaído en Valeria Bertuccelli por La reina del miedo y Alexandra Jiménez por Las distancias.

El jurado ha concedido la Biznaga a Mejor Dirección a Elena Trapé, por Las distancias, según ha dado a conocer este sábado el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, acompañado por los representantes de los distintos jurados del festival.

La Biznaga de Plata a la Mejor Actriz de Reparto ha ido a parar a Carmen Flores por Mi querida cofradía, y el de Mejor Actor de Reparto a Vladimir Cruz por Los buenos demonios.

El de Mejor Guión ha sido para Daniel Díaz Torres y Alejandro Hernández por Los buenos demonios. La Biznaga de Plata a la Mejor Música es para Edesio Alejandro por Los buenos demonios. Las de Mejor Fotografía y Mejor Montaje han recaído en Guillermo Nieto y Pablo Zumárraga por No dormirás.

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso ha estado integrado por el director de cine Mariano Barroso, la escritora y ensayista Marta Sanz, la maquilladora Sylvie Imbert, la actriz Aura Garrido y la directora Manane Rodríguez.

La Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado de la Crítica, integrado por Alicia García, Laura García Torres, Francisco Blanco, Salvador Llopart y Javier Zurro, ha sido para Benzinho, de Gustavo Pizzi, por la capacidad de conmover y la mirada femenina en la película.

Además, una vez realizado el recuento de votos del público asistente a las proyecciones de esta sección, la Biznaga de Plata Premio del Público Gas Natural Fenosa es para Mi querida cofradía, de Marta Díaz de Lope.

Zonzaine

Por otro lado, el Jurado Oficial de la sección Zonazine de la 21 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, integrado por Alejo Levis, Tamara Arévalo y Valentina Viso, ha concedido la Biznaga de Plata a la Mejor Película Española a Con el viento, de Meritxel Colell; mientras que la Biznaga de Plata a la Mejor Película Iberoamericana ha recaído en Casa Coraggio, de Baltazar Tokman, que también se ha llevado la Biznaga a Mejor Dirección.

La Biznaga de Plata a la Mejor Actriz y al Mejor Actor han sido para Sofía Urosevich, por Casa Coraggio y Dani Casellas, de Yo la busco. Una vez realizado el recuento de votos del público asistente a las proyecciones de esta sección, la Biznaga de Plata Premio del Público ha sido para Traigan la hierba, de Denny Brechner, Alfonso Guerrero y Marcos Hecht.

Documentales

La Biznaga de Plata al Mejor Documental, dotado con 8.000 euros, ha recaído en Ainhoa, yo no soy esa, de Carolina Astudillo, una propuesta compleja, rica y osada que aborda el relato de un destino solitario que a su vez evoca el de toda una generación.

El jurado, integrado por Patrick Bernabé, Andrés di Tella, Marta Andreu y Anders Riis-Hansen, ha concedido la Biznaga de Plata al Mejor Director a Juan Manuel Sepúlveda Martínez por The Still Life of Harley Prosper.

El jurado joven Documental de la Universidad de Málaga (UMA), integrado por María Dolores Aranda, Candela Pliego, Christian Grajera, María Ángeles Rodríguez, Antonio Guerra, Roksana Leguandowska, Álvaro Sánchez, Helena Murillo, José Manuel Medina, Fernando Criado y Marta Vera, ha otorgado la Biznaga de Plata Premio del Público a La Flor de la Vida, de Claudia Abend y Adriana Loeff.

Respecto a la Sección Oficial de Cortometrajes Documental, cuyo jurado ha estado compuesto por Marta Andreu, Andrés di Tella, Patrick Bernabé, y Anders Riis-Hansen, la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros, ha sido para Improvisaciones de una ardilla, de Virginia García del Pino. Você nao me conhece, de Rodrigo Séllos, se ha hecho con la Mención Especial del Jurado.

Asimismo, el Jurado Joven Documental de la UMA ha otorgado la Biznaga de Plata Premio del Público a Kyoko, de Joan Bover y Marcos Cabotá por la estructuración del relato que atrapa al espectador desde el primer momento.

En el apartado de Cortometrajes de Ficción se ha distinguido a La última virgen, de Bárbara Farré, con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros; mientras que las Biznagas de Plata a la Mejor Actriz y Mejor Actor han recaído en Susana Abaitua, por Vacío; y Ferrán Villajosana, por Australia. Asimismo, el Premio de Público es para Seattle, de Mara Aledo.

Cortometrajes Málaga y Málaga Cinema

Por otro lado, el Festival ha premiado con 1.000 euros y la Biznaga de Plata al Mejor Corto de Ficción a Charlitas de verano, de Javier Díaz Conde, también Biznaga Premio del Público. El galardón al Mejor Cortometraje Documental, de Animación o de Experimentación, también de 1.000 euros, ha sido para Conversaciones ajenas, de Manuel Jiménez Núñez.

En cuanto a los premios Málaga Cinema, la Biznaga a la Producción ha sido para José Alba; Oficios del Cine, a título póstumo, para Nacho Albert; Mejor Actriz para Belén Cuesta, Mejor Actor para Pepón Nieto, y el Premio a la Trayectoria Profesional ha recaído en Juanma Lara.

Mafiz

En primer lugar, en el Málaga Festival Fund & Coproduction (MAFF) se ha entregado el premio SorFond Maff, que ha recaído en Hondo, de Virginia Urreiztieta. La pecera, de Glorimar Marrero, se ha hecho con el premio EAVE, mientras que el Premio Filmarket Hubmaff permitirá a todos los proyectos del MAFF y de Focus Brasil tener inscripción gratuita por un año en su plataforma.

Asimismo, dentro del Málaga Work in Progress, el premio Latido Films ha sido para Pólvora en el corazón, de Camila Urrutia; el galardón Aracne Digital Cinema ha recaído en Porno para principiantes, de Carlos Ameglio; el premio Arte Sonora ha sido concedido a Sumergida, de Andrés Finat. Por último, el premio Subtitula-M se ha otorgado a La noche de la bestia, de Mauricio Leiva.

Afirmando los derechos de la mujer

La Biznaga de Plata Afirmando los Derechos de la Muker a mejor cortometraje ha recaído en Forgot myself somewhere, de Iker Elorrieta, mientras que Organizar lo (im)posible, de Carme Gomila y Tonina Matamalas, se ha llevado la Biznaga a Mejor Largometraje Documental.

El Premio del Público ha sido para Negra soy, de Laura Bermúdez; Approaching de Tereza Pospisilová ha logrado el Premio Mujeres en escena al mejor cortometraje; y Ala-Kachuu, grab and run' de 'Roser Corella, el premio a mejor largometraje.

También se ha entregado a Julia dispara, de Juan López Salvatierra, el premio de la Amma en el concurso de guiones.

Entre los galardonados ya conocidos está el Premio Jurado Joven a la mejor película de la sección oficial a Sergio y Serguéi, de Ernesto Daranas Serrano, que también se ha hecho con el Premio Signis. Sin fin, de los hermanos Esteban Alenda, ha logrado el Premio Asecan Ópera Prima y la mención especial de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación.

Benzinho se ha hecho con el Premio Feroz Puerta Oscura a mejor película de la sección oficial; Yo la busco, de Sara Gutiérrez, con el Premio Movistar+ a la mejor película de ZonaZine, y Oso polar, de Marcelo Tobar, con el Premio Escuelas de Cine a la mejor película de ZonaZine.