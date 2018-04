Aramis Fuster, expulsada de 'Sábado Deluxe' por insultar gravemente a Lucía Pariente

Aramis Fuster volvió este sábado a Sábado Deluxe para hablar sobre las duras condiciones en las que vive desde que se siente amenazada de muerte, como anunciaba en sus redes hace unas semanas. Pero la entrevista se le fue de las manos y acabó siendo más esperpéntica de lo habitual. Tanto, que acabó con la despedida anticipada de la invitada.

Para empezar, un equipo del programa de Telecinco se desplazó hasta su casa para demostrar que vive "enclaustrada" por las amenazas a las que está sometida por parte de una organización criminal internacional.

La bruja afirma que no puede salir a la calle porque la quieren secuestrar debido a los grandes secretos que conoce. El propio vídeo emitido en directo ya fue muy comentado en Twitter. Pero lo mejor estaba por venir.

Cuando piensas que has hecho un gran capítulo de Paquita Salas pero pones telecinco y ves el reportaje que acaban de hacer en el Deluxe a Aramís Fuster aterrorizada y amenazada. Estoy en SHOCK. Delicia. — Javier Calvo (@javviercalvo) 21 de abril de 2018

Después, la bruja dio una entrevista acompañada de dos escoltas que no se separaron de su lado en ningún momento. Incluso cuando la invitada se levantó para hacer frente a los que le estaban criticando, los dos guardaespaldas hicieron el amago de seguirla para no dejarla sola. Todo muy normal.

"Yo no tengo miedo de que me maten, porque me mato yo cuando me de la gana", explicaba Fuster durante la parte más seria de la entrevista y ante las miradas atónitas de todos los colaboradores. Jorge Javier Vázquez, el presentador, preguntó que cuáles era los motivos para que quisieran matarla y ella respondió que se debe a que sabe demasiado: "Tengo grandes secretos de masonería".

La incredulidad de todos los presentes enseguida dio paso a las mofas y las burlas. "Después de 700 años... Que te quiten de en medio, igual es un descanso, ¿no?", preguntó Vázquez. Y aquí ya todo se fue de madre. Todos empezaron a reír y a increparle en tono de sorna.

Jordi Martín le dijo riendo: "Pero no pedirán un rescate por ti, ¿no?". Fuster respondió muy combativa: "Por quien no lo van a pedir será por ti, ¡que no vales un duro!".

Pero el rifirafe más agrio lo protagonizó con Lucía Pariente, que le sacó a relucir un episodio de hace ocho años, sobre una ocasión en la que se atrincheró en un hotel de Budapest, Hungría, con un jamón. Fuster lo negó y se enzarzaron en una discusión.

"A mí ni mijita de bromas, ¡eh!", le dijo Fuster a Pariente en tono amenazante. Mientras, todos reían las gracias de la otra. Hasta que la bruja soltó: "Tú eres más vieja y más fea que yo".

Vázquez reprendió a la bruja por llamarla esas cosas e intentó continuar la entrevista con normalidad, pero Fuster ya estaba ofuscada. Un colaborador hizo una pregunta sobre cocina y Lucía afirmó que la especialidad de la bruja eran las fresas con nata. Para Fuster, esa fue burla que colmó el vaso y respondió: "Para puta tú, ¿eh? Esa será tu especialidad".

El programa decidió en ese momento ir a publicidad y a la vuelta despidió a la invitada 15 minutos antes de tiempo. Vázquez explicó a los espectadores que la habían llevado por que siempre hace muy buenas audiencias. "Y claro, contra un Barça es lo que hay", ha concluido.

Puedes ver parte de la entrevista en la web de Telecinco, pinchando aquí.