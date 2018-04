La sexta edición de MasterChef ha comenzado este domingo con la vocación de divulgar la cocina de aprovechamiento y saludable. Tras un proceso de selección récord con más de 23.000 cocinillas, 30 de ellos se han enfrentado a las batallas para conseguir uno de los 15 delantales en juego.

Una de las que no ha pasado el corte ha sido Miriam, una mujer que ha cabreado a las redes sociales. Se ha presentado como superviviente de un cáncer, única característica que no ha parado de repetir para hartura de la audiencia, que percibía un deseo de dar pena.

Pero definitivamente se ha ganado la enemistad del público cuando ha relacionado su recuperación con "una buena alimentación", dando a entender que comer sano es suficiente para curar el cáncer.

Las redes han ardido contra la frase magufa, de la que también se ha hecho eco Jordi Cruz.

Me pone nerviosa que se pongan a hablar de comida y cáncer, me parecen temas muuuuy delicados y en un programa como este pueden dar pie a interpretaciones erróneas. #MasterChef

Lo siento, pero sobrevivir a un cáncer no te convierte en experto en nada. No, la alimentación no es la menor medicina. Y de la holística mejor no hablemos.#masterchef