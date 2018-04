Este aficionado gallego del Barça emociona a las redes con su discurso sobre la libertad de expresión

El programa LaSexta Noche de LaSexta conectó anoche con los exteriores del estadio Wanda Metropolitano de Madrid tras la final de la Copa del Rey que el Barça ganó por goleada al Sevilla (0-5).

El periodista Marco Aracama entrevistó en directo a Isidoro, un aficionado gallego del Barcelona que contó cómo había conseguido acceder al estadio con una camiseta amarilla debajo, cuando otros aficionados habían visto cómo la Policía se las requisaba.

"Me dejaron pasar y durante el himno me quedé con la otra [la amarilla] porque yo soy gallego, no estoy a favor de la independencia, estuve 15 años en Cataluña, me gusta ese pueblo, esa gente, y respeto la libertad de cada uno y sus ideas", dijo el aficionado.

Isidoro contó que varias personas que estaban delante de él tuvieron que quitarse sus camisetas "simplemente porque ponía la palabra libertad; en la mía no ponía nada".

Entonces el periodista preguntó qué se le pasó en la cabeza cuando vio esa escena. Y esta fue su respuesta:

"Pues yo la llevo porque yo soy español y me gusta otro concepto de la democracia que tenemos en estos momentos. Por eso la llevo, porque no quiero esta democracia para mi país. Quiero que cada uno se exprese cada uno libremente lo que quiera. Esos señores no faltaban a nadie. Es más, yo porque no llevaba la palabra libertad, pero si pone libertad, pues me tendrían que sacar del campo, porque yo sí que no me la sacaba. Entiendo a esos señores, que son personas mayores. Pero yo no me la sacaba, porque que te manden sacar la camiseta simplemente por poner una de las palabras más hermosas que hay en el planeta Tierra, que es libertad, no lo entiendo".