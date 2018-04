Un actor de 'Juego de Tronos' reconoce que el acoso sexual está "por todas partes" en la industria

Kit Harington, conocido mundialmente por encarnar a Jon Nieve en Juego de Tronos, ha alzado la voz contra el acoso en la industria del cine.

El actor ha revelado al Sydney Morning Herald que las acusaciones de acoso contra actores, directores y productores no le sorprenden porque todos los que pertenecen al mundo del cine han "oído historias".

No se ha referido a ningún incidente en concreto pero ha recalcado que el acoso está "en todas partes" en el negocio del entretenimiento, particularmente el teatro británico. "Es algo que ha ocurrido desde siempre y no sólo en EEUU. En todas partes", afirma.

Harington asegura que "la mayoría de los actores" saben que se producen ataques contra sus compañeras y que se han producido "siempre", algo que él considera "triste e inquietante".

"Me entristece y perturba pero no me sorprende. Creo que la mayoría hemos oído historias, la gente de la industria oye historias. Es muy difícil para todos sacar el tema y hablar sobre ello. Pero las puertas se han abierto un poco y debemos estar agradecidos", asegura.

Harington compagina el rodaje de la última temporada de Juego de Tronos con la promoción de su próxima serie, un thriller histórico de HBO titulado Gunpowder (pólvora) basado en el intento fallido de un católico irlandés de volar el Parlamento británico el 5 de noviembre de 1605.

Harington interpreta a un personaje histórico con el que está emparentado en la vida real pero también se ha colgado el cartel de productor ejecutivo. La serie se estrena el próximo 1 de mayo.