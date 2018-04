Un heroico perro ciego y sordo ayuda a localizar a una niña de tres años desaparecida

Un pastor ganadero australiano se ha convertido en un héroe nacional de Australia después de hacer compañía a su pequeña dueña durante una noche a la intemperie y conducir a los equipos de rescate hasta ella al día siguiente.

Aurora, una niña australiana de tres años, se perdió el pasado viernes a media tarde al echar a andar por el monte por su cuenta en un despiste de su familia. Los equipos de búsqueda no hallaron su rastro hasta que cayó la noche pero sí pudieron encontrarla 15 horas después.

Y todo gracias a Max, su perro de 17 años, ciego y sordo, que no se separó de su lado excepto para conducir a los rescatadores hasta Aurora, en medio de los inhóspitos terrenos de la finca familiar a 30 kilómetros de Warwick. La niña sólo ha sufrido arañazos y moratones.

Para engrandecer aún más la hazaña, el viernes fue un día frío y lluvioso en la zona. "La niña olía a perro, había dormido con él", asegura la abuela de la pequeña a ABC News.

El animal ha sido nombrado miembro honorario de la Policía local por su despliegue de valentía y lealtad.

21 perros que se ganaron nuestro amor eterno 21 perros que se ganaron nuestro amor eterno



1 of 22 Comparte esta galería: