Gritos de "fascista" contra Albiol en Badalona

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha visitado este lunes la localidad barcelonesa de Badalona con motivo de la festividad de Sant Jordi, popular día en Cataluña en el que existe la costumbre de regalar un libro y una rosa.

Para sorpresa de Albiol, muchos vecinos que se encontraban en la plaza del Ayuntamiento le han recibido con gritos de "fascista", "independencia" y "fuera". Además, este grupo de vecinos han cantado el himno de Cataluña, Els Segadors.

El político ha difundido un vídeo en la red social Facebook sobre el incidente. Este es el vídeo que ha colgado Albiol:

Albiol fue alcalde de la ciudad de Badalona entre 2011 y 2015. De hecho, la lista del PPC que él encabezaba ganó las elecciones municipales de ese año, con el 34% de los votos, pero no logró revalidar el cargo, al no conseguir ningún apoyo de la oposición.

El político ha publicado un mensaje en la red social Twitter durante el incidente. "Llevo tres horas aquí y por mucho que me chillen o me insulten no me van a mover. Voy a celebrar Sant Jordi en #Badalona le pese a quien le pese", ha dicho.