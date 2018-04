Las caras de esta concursante de 'First Dates' fascinan a los fans

First Dates ha reunido este lunes a Pedro, un albañil de 34 años de Palencia, y Ana, una cacereña de la misma edad que se dedica a la geriatría pero que siempre quiso ser chica Almodóvar, por lo que el nombre de su cita iba por el buen camino.

La concursante, desde luego, no carecía de expresividad ante las cámaras. Espontánea y sonriente, se ha presentado como "alocada pero en plan sano" y ha insistido en que no sabe cómo lo hace pero vaya donde vaya, liga. Pero mucho.

Ana, siempre sonriente, soñaba con ser chica Almodóvar. Su cita se llama Pedro, así que eso tiene que ser una señal #FirstDates621 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/6c3xLGhOKG — First dates (@firstdates_tv) 23 de abril de 2018

Pero eso no le ha impedido disfrutar de una cita fluida y divertida con su pareja donde han brindado, han compartido su amor por el campo, han hablado de cabras y se han lanzado piropos. Y Twitter no ha dejado de comentar con asombro las mil y una expresiones y caras de Ana con fascinación.

Para un buen romance hay que parecerse a Jack Torrance #FirstDates621 pic.twitter.com/fSHqTDiMpt — Modorro De Pueblo🐑 (@ModorroDePueblo) 23 de abril de 2018

Cuando te tiras un peo y te das cuenta de que nadie se ha enterado #FirstDates621 pic.twitter.com/b0F2JZayGw — 🤮 (@LEROYGBZ) 23 de abril de 2018

Mari Carmen , Mari Carmen ... tu hija está en el #firstdates621

.... tu no lo sabes pic.twitter.com/Pg6J9DHUkB — Modorro De Pueblo🐑 (@ModorroDePueblo) 23 de abril de 2018

Que coraje. Se adelantado al chiste ella sola cuando ha dicho que su sueño es ser una chica Almodovar... Aún así, el cruce aquí te lo pongo: Esa fusión entre un chihuahua, Anabel Alonso y Rossy de Palma, la Monica Belluci del cine español.#FirstDates621 pic.twitter.com/kpMqyffu6B — Dani (@VampiroPsiquico) 23 de abril de 2018

Al final Ana ha demostrado que tenía razón y siempre liga: ella y Pedro se han gustado y se han prometido una segunda velada.

