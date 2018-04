Macaulay Culkin confiesa que es incapaz de ver 'Solo en casa'

Macaulay Culkin dio el salto a la fama gracias a la saga de Solo en casa. Para toda una generación hablar del personaje de Kevin McAllister —ese niño de ocho años al que sus padres olvidaron unas Navidades en casa por error al irse de viaje a París— es hablar del propio Culkin. Aunque para el actor, parece que no significa lo mismo.

En una entrevista este lunes en el programa de Ellen DeGeneres, The Ellen Show, el joven de 37 años dijo que era incapaz de ver esa película, especialmente en Navidad, donde dice ni siquiera salir a la calle. "Es como una época radioactiva para mí [...] No salgo de mi casa ni en Navidad, ni en Acción de Gracias. Es como mi temporada, la temporada de Macaulay. Intento salir lo menos posible en esas fechas", bromeó el intérprete.

"No soy capaz de ver la película como lo hacen otras personas", comentó Culkin, quien también aseguró que la gente suele pedirle que vea la película con ellos. "Es halagador, pero a la vez espeluznante", comentó, aunque dijo que le es imposible ver la película de forma ocasional durante esa época del año y que no puede evitar recordar los momentos previos a cada instante detrás de las cámaras.

El actor, que acudió al programa para promocionar su marca Bunny Ears, también aseguró que no volvería a repetir el característico gesto de horror en el que se sujeta la cara con ambas manos y grita. "Ya está bien, ya lo he hecho. Tengo 37 años", sentenció, aunque dijo que "todo el mundo quiere que lo haga". Así que ya sabes, no volverás a ver este gesto a no ser que recuperes tu colección de VHS.