Un padre arrasa con la respuesta de su hija a esta pregunta típica

La lucidez de los niños es envidiable. Como no tienen prejuicios ni le dan valor a la mentira, aciertan casi siempre y con toda naturalidad.

Eso es lo que muestra la conversación de James Breakwell con su hija de cinco años. Él mismo la ha compartido en Twitter, donde tiene casi 30.000 retuits.

Todo empezó con una de las preguntas más habituales: ¿Qué has hecho hoy en el cole? La respuesta de la niña fue cualquier cosa menos convencional:

Me: What did you do at school today?



5-year-old: Learned about dragons.



Me: Your class learned about dragons?



5: I learned about dragons. I don't know what everybody else was doing.