TENDENCIAS

Antonio Banderas explica qué significa "me cago en la leche" a los estadounidenses

'Vanity Fair' ha sacado a la luz una faceta desconocida de Antonio Banderas en su serie de vídeos 'Slang School', en los que ficha a un famoso para explicar las expresiones de su país. El malagueño, que ha confesado que estaba en pleno jet lag, se lo ha pasado bomba con varias expresiones españolas típicas, entre ellas 'me cago en la leche'. "¿Quién fue el primero en España que dijo esta frase y todos le siguieron? Y dijo: 'Eso mola, yo también me voy a cagar en la leche", se pregunta el actor. Otras expresiones que toca son 'ser la leche' "Bruce Springsteen is la leche"), 'el puto amo' ("Jodeeeer..."), 'me importa un pimiento' ("¿Por qué no valoramos los pimientos en España?"), 'ser mono', 'estoy flipando en colores' y 'voy a mi bola', además de varios andalucismos.