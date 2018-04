Berta Vázquez confiesa a Pablo Motos la situación más embarazosa de su último rodaje

Los actores Berta Vázquez y Chino Darín han estado este lunes en El Hormiguero promocionando su nueva película Las leyes de la termodinámica. Durante la entrevista, Pablo Motos, el presentador del programa de Antena 3, preguntó por uno de los momentos más embarazosos del rodaje para Vázquez y ella lo explicó sin dudarlo un segundo.

"El equipo de rodaje me contó que el primer día tenías un herpes [labial]", reveló el presentador. Ella río y respondió que sí y además afirmó que se trata de algo habitual. "Me salen muy a menudo cuando estoy trabajando", aseguró la actriz.

Encima, la primera escena que Vázquez debía grabar era una en la que se daba un beso con Vito Sanz, otro de los actores de la película. Esto añadía más incomodidad al momento. "¿Cómo solucionaste el asunto?", indagó Motos. "Pregúntaselo a Vito, no sé, yo simplemente me lancé", respondió ella. "Lo cierto es que me maquillaron muy bien la zona para que no se viera y le pregunté a Vito si le daba asco y me dijo no", respondió.

.@birtukantibebe nos cuenta la situación embarazosa que tuvo que sufrir a comienzos del rodaje de la película 😰 #TermodinámicaEH pic.twitter.com/9qWSEDhGqJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 23 de abril de 2018

Las hormigas bromearon sobre que la ausencia del actor en el programa se debía precisamente a ello, por lo terriblemente contagiosos que son los herpes. Un aspecto al que no parece que ninguno de los dos tuviese muy en cuenta. "Vito no ha podido venir porque tiene un herpes", dijo Barrancas.

Vázquez y Darín continuaron la broma y afirmaron que lo visitarían en el hospital.

