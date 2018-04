La esperada premiere mundial de Vengadores: Infinity War, en la que todos los amantes del universo Marvel estaban pendientes de sus ídolos de Hollywood, hizo mucho más notoria algunas ausencias.

Estrellas de la talla de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Tom Holland o Chris Pratt despertaron gran expectación este lunes en Los Ángeles, y algunos de ellos asistieron acompañados. Sin embargo, Chris Hemsworth apareció solo, sin la actriz Elsa Pataky.

Algunos se han preguntado dónde estaba Pataky, por lo que la española no ha dejado pasar la oportunidad y ha subido un vídeo a sus redes sociales dirigido a su marido, el actor que interpreta a Thor: "Hola Chris... Me has dejado olvidada en Australia. Gracias por ello".

Como se puede apreciar en el vídeo, Pataky, que no pierde el buen rollo con Thor, se encuentra en Australia, el país de origen de Chris Hemsworth y donde reside la pareja. Allí está rodando la nueva serie de Netflix, Tidelands. Entre escena y escena, la española ha querido gastar esta pequeña broma a su marido.