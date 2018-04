La actriz arrestada por reclutar mujeres para una secta sexual intentó captar a Emma Watson

Ha salido a la luz que Allison Mack, la actriz de Smallville arrestada por reclutar mujeres para una secta sexual llamada Nxivm, trató de captar a la también actriz Emma Watson para que fuera parte del grupo, al que se refirió como "increíble movimiento de mujeres".

Mack, que ocupaba un rango muy elevado en la jerarquía interna del culto (según TMZ, era la 'número dos' de la organización) fundado por el estafador Keith Raniere. Su misión era reclutar colegas de profesión y se dirigió a la actriz de Harry Potter en enero de 2016 y durante los meses siguientes.

.@EmWatson I'm a fellow actress like yourself & involved in an amazing women's movement I think you'd dig. I'd love to chat if you're open. — Allison Mack (@allisonmack) 24 de enero de 2016

Em Watson, soy actriz como tú y estoy metida en un movimiento de mujeres increíble que creo que te encantaría. Me encantaría hablar si estás abierta a ello.

.@EmWatson well to your vision and what you want to see in the world. I think we could work together. Let me know if you're willing to chat — Allison Mack (@allisonmack) 19 de febrero de 2016

Em Watson, participo en un movimiento de mujeres y de desarrollo personal único del que me encantaría hablarte. Como colega actriz puedo entender muy bien tu visión y lo que quieres que suceda en el mundo. Creo que podríamos trabajar juntas. Dime si estás dispuesta a hablar.

@TheCathyJensen @EmWatson Thank you for the bump up! Would love to chat with a fellow change-maker! #InternationalWomensDay — Allison Mack (@allisonmack) 7 de marzo de 2016

Em Watson, ¡gracias por el empujón! ¡Me encantaría charlar con una compañera capaz de cambiar las cosas! #DíadelaMujer

Según revela Business Insider, Mack utilizó el mismo lenguaje para captar con otros tuits a la cantante Kelly Clarkson en julio de 2013.

@kelly_clarkson I heard through the grapevine that you're a fan of Smallville. I'm a fan of yours as well! I'd love to chat sometime. — Allison Mack (@allisonmack) 20 de julio de 2013

Kelly Clarkson, he oído por ahí que eres fan de 'Smallville'. ¡Yo también soy fan tuya! Me encantaría charlar en algún momento.

Raniere fue acusado de los mismos cargos que Mack tras ser arrestado el 27 de marzo en una lujosa villa de México y extraditado a Nueva York, donde sigue preso en una cárcel federal sin derecho a fianza.

Un juez de Brooklyn, en Nueva York, ha accedido este martes a imponer una fianza de cinco millones de dólares a Mack, acusada de captar para Nxivm esclavas sexuales. Debe usar un grillete electrónico y estará en libertad bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres en California.

Mack fue arrestada el viernes y acusada de tráfico sexual y de conspirar para obligar a personas a realizar trabajos forzados como parte de su presunta implicación en la secta, cargos de los que se declaró no culpable.

Otras famosas de la secta

De acuerdo con la acusación, la actriz de 35 años "reclutó a mujeres" para que se unieran a un supuesto grupo de tutoría femenino, entre ellas dos denunciantes no identificadas, que realizaron actos sexuales con Raniere.

También se la identifica en materiales disponibles al público como la cocreadora de un programa llamado The Source (La fuente), que reclutaba a actores.

Como parte de las condiciones para su libertad bajo fianza, el juez Viktor Pohorelsky ha ordenado a la actriz no tener contacto con ningún miembro del grupo.

Entre ellos se cuentan la heredera de la destilería Seagram, Clara Bronfman, y la actriz Nicki Clyne, de 35 años, de la serie Battlestar Galactica, e India Oxenberg (26), hija de la también actriz Catherine Oxenberg y nieta de la princesa Elizabeth de Yugoslavia.

Según la prensa local, Mack estaría en conversaciones con la fiscalía federal para lograr un acuerdo y testificar en contra de Raniere.