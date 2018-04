La genial reacción de Beyoncé tras caerse en el escenario

La actuación de Beyoncé en el Coachella [el festival de música que se celebró hace unos días en California] fue sin duda la actuación estelar del festival. La reunión de las Destiny's Child revolucionó a los seguidores así como la inesperada invitación de su marido, el rapero Jay-Z al escenario. Pero no todo estaba preparado. Queen B demostró durante su actuación que también es humana.

La cantante se cayó cuando intentaba coger en brazos a su hermana Solange Knowles en uno de los pasos de la coreografía. Ambas se lo tomaron con humor y reaccionaron de la mejor manera posible.

Another fave moment was when Bey tried to pick up Solange and they fell lol pic.twitter.com/VWhkJqHXqS — queen miskeen (@agerenesh) 22 de abril de 2018

Otro de mis momentos favoritos fue cuando Beyoncé trató de coger a Solange y ambas se cayeron.

Las hermanas Knowles decidieron hacer como si siguiesen bailando e hicieron una especie de cucaracha moviendo las piernas hacia arriba. Beyoncé pidió el reconocimiento para su hermana diciendo: "Give it up for my sister" (aplausos para mi hermana).

Sin heridas graves y con muchas risas, las hermanas Knowles han suscitado numerosos comentarios en Twitter tras el tropiezo.

Reason #1638506037262 why Beyoncé is the artist of my life: she falls and laughs at herself. #ClumsyIsCool https://t.co/uNICyH2fVu — 🌻Skye Alexis✨ (@HeavenlySkyes) 22 de abril de 2018

Razón nº 1638506037262 por la que Beyoncé es la artista de mi vida: se cae y se ríe de si misma #Sertorpeesguay.

lol @ beyonce "i don't want ppl posting unflattering pics" and then she falls over on stage for the whole damn world to see 😂 #karma #Coachella — 🌼kezzy (@readyramsey) 23 de abril de 2018

Beyoncé dice: "No quiero que la gente publique fotos poco en la que salga poco favorecida" y luego se cae en el escenario para que todo el mundo lo vea.