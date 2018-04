Se muere de la vergüenza cuando su cita le plantea la pregunta sexual más íntima... pero su explícita respuesta le deja sin palabras

María, una viguesa de 45 años, llegó cortadísima al restaurante de First Dates. En frente tenía a Pepe, un marinero de A Coruña de 43 años que, al contrario que ella, llegaba lanzadísimo en busca de su media naranja.

Así, Pepe no tardó demasiado en subir la temperatura de la velada y, sin cortarse ni un pelo, preguntó a María cómo era en el sexo: "¿Cómo te explayas tú en las relaciones sexuales? ¿A lo espontáneo, a lo extrovertido, aquí te pillo aquí te mato...?", planteó el marinero.

En un primer momento, la mujer no sabía dónde meterse: "Hablar de sexo en la primera cita me parece un poco fuera de serie. Pero hablando con él me pareció una persona que no se corta. Eso es lo que más me gusta, porque no se calla", reconoció María.

Sin embargo, la viguesa se lanzó y entró en el juego de Pepe: "Me gusta probar un poco de todo. Jugando con la pareja", planteó.

El hombre, feliz con que su cita entrara en su juego, quiso ir más allá:

- Pepe. ¿Y cuál es tu experiencia sexual más extravagante?. - María. Pues no sé qué decirte. Jugar con cremas, con nata... embadurnarse... me gustó. El sitio más raro donde practiqué sexo fue encima de la lavadora. - Pepe. Pues yo en el puente del barco. En el camarote metido, ahí...

Ante la cámara, Pepe exaltaba la risa de su cita cuando él contaba sus "aventuritas".

Ya en la faena, la mujer se vino arriba y fue ella quien lideró la charla sexual:

- María. ¿Eres exigente en la cama...? - Pepe. Yo a lo loco. Lo que más te guste y un poquito más.

Con estos antecedentes, la sentencia final no podía ser otra que la que fue:

