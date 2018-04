Un socio del Sevilla pone una durísima reclamación tras la final de Copa del Rey

Un socio del Sevilla ha escrito una durísima reclamación después de la final de copa en la que su equipo perdió 0-5.

El equipo de Montella no tuvo opciones en un partido en el que los de Ernesto Valverde dominaron de principio a fin.

Después del duro varapalo, un socio del Sevilla dejó un comentario que ha pasado rápidamente a las redes sociales.

"A la primera plantilla del Sevilla, deciros que nos habéis humillado, os habéis reído de nosotros y habéis jugado con nuestros sentimientos. No merecéis llevar esta camiseta. El espectáculo fue dantesco dentro del campo. Lo que habéis hecho fuera con los aficionados no tiene nombre, Os habéis reído de padres, hijos y abuelos. Pedid perdón. No merecéis llevar este escudo", ha escrito en un texto que ha publicado la Cadena SER.