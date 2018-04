Rivera dice que, sin Cifuentes y con un presidente "limpio" del PP, no apoyará a Gabilondo en Madrid

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y su sustitución por un 'candidato limpio' del PP al frente del Gobierno regional supondrían un cambio de escenario que ya no justificaría que el partido naranja apoyase la elección del socialista Ángel Gabilondo.

Rivera ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso unos minutos antes de que Cifuentes anunciara su dimisión tras la difusión de un vídeo en el que un vigilante de seguridad de un comercio se percataba de que la diputada del PP llevaba dos artículos que no había abonado.

"La moción de censura es en el caso de que la señora Cifuentes no se marche. Si se va y se acaba el caso Cifuentes y hay un presidente limpio, entonces no hay caso'" ha señalado, instando al PSOE y a Podemos a intentar derrotar al PP "en las urnas, que es donde se ganan los gobiernos".

El precandidato de Podemos para las elecciones autonómicas de Madrid de 2019 Íñigo Errejón ha afirmado este miércoles que el PP "del chantaje" no puede "organizar la sucesión" de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por ello, ha pedido a Ciudadanos no ser "sectario" y permitir un Gobierno "alternativo", basado en un "pacto de regeneración" con el PSOE y el partido morado.

"Me voy a poner en contacto con el PSOE y con Ciudadanos para que hagamos un acuerdo", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso, antes de señalar que Podemos tiene la intención de ser "flexible" en las negociaciones que ahora se abren para elegir nuevo presidente en la Comunidad.

En este sentido, ha defendido que el nuevo presidente madrileño lo tienen que decidir "las fuerzas políticas democráticas" y no "quienes han chantajeado a la señora Cifuentes", dando a entender que es el PP el que está detrás de la publicación de un vídeo de 2011 en el que aparece hurtando dos botes de crema, que ha precipitado su dimisión.

"Yo quiero que al próximo presidente lo elijamos con un gran acuerdo de PSOE, Ciudadanos y nosotros para una alternativa democrática que haga que dentro de un año, las elecciones democráticas se den en un clima político mejor", ha enfatizado el diputado madrileño.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha atribuido la dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes a "un ajuste de cuentas mafioso", algo que ha tachado como "bochornoso".

"Es un bochorno que haya decidido dimitir por un ajuste de cuentas mafioso, cuando ha estado participando del saqueo del PP que es quién está detrás de este ajuste de cuentas", ha subrayado Echenique.

📢 He renunciado a la Presidencia de la @ComunidadMadrid porque la izquierda radical no puede gobernar Madrid en contra de la voluntad que los ciudadanos expresaron en

las urnas. No podemos permitir que destruyan el gran proyecto que iniciamos hace tres años. pic.twitter.com/9Vkymm3qDx