El casi modelo con el que la citan llega a 'First Dates' soltando una brutal sobrada y ella le da una 'sorpresita' inolvidable

Suso, un casi modelo de 22 años, tuvo una entrada arrolladora en el restaurante de First Dates. El chaval, que se presentó a Mister Córdoba pero que sólo logró ganar Mister Simpatía, aseguraba que a él nunca le había rechazado una chica: "Siempre me he dado a valer, a una persona guapa como yo no pueden rechazarla, y me he tirado a muchas chicas, sí, pero están todas en el olvido", argumentaba así, sin que se le despeinase la gomina.

Pincha aquí para ver el momento en la web de Cuatro

En frente estaba Ana, una estudiante de peluquería de Lucena de 19 años, que ya lo conocía por el certamen de belleza de Mister Córdoba: "En una ocasión lo había visto pero no habíamos tenido la ocasión de charlar", reconoció Ana, quien afirmó que el chaval le parecía guapo, que sus ojos eran bonitos, pero que esos pelos...

- Ana. Te conozco, estuviste en lo de Mister Córdoba. - Suso. Sí. - Ana. Es que estuve maquillando a unos chicos que se presentaron a lo de Mister Córdoba y él estaba... - Sobera. ¿Ganaste? - Suso. Gane un poquillo... gané Mister Simpatía.

Tras un primer contacto, a Suso empezaba a hacerle tilín Ana: "Me ha parecido una chica muy bonita, sus ojos me han gustado, y poco más".

Sin embargo, fue sentarse, empezar a hablar, y la creciente atracción de Suso hacia la chica era directamente proporcional al rechazo que él generaba.

"Yo no puedo estar en mi casa sin hacer nada, soy muy trabajadora. Tú no has trabajado en nada. Y me gusta un chico que esté trabajando, que sea... ¿Sabes lo que te digo?", le echaba en cara Ana al aspirante a modelo, quien reconocía también que cocina lo imprescindible... vamos, que no sabe ni freír un huevo: "Nunca me he metido en una cocina".

Puesto que a Suso nunca le había rechazado una chica, la sentencia final de First dates debió ser toda una experiencia para él. Aí, mientras él "por supuesto" que tendría una segunda cita con Ana, la chavala tenía claro que ni en broma. Eso sí, se encargó de argumentarlo pero muy clarito:

"Me ha gustado físicamente pero no me has transmitido lo que busco en una pareja. No tienes trabajo ni estudios, te estás sacando la ESO. Busco un chico con más inquietudes a parte de mirarte a ti mismo", sentenció Ana.

"Pues nada, que le vaya bien y ya está", acertó a contestar el hasta ese momento infalible Suso.

¡Siempre hay una primera vez, chaval!

Ana decide soltar las verdades en modo martillo. Un "no" siempre hay que darlo con razones #FirstDates622 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/zJwPQ2xH04 — First dates (@firstdates_tv) 24 de abril de 2018

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard