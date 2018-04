El irónico tuit de Rufián sobre el robo de cremas de Cifuentes y el rescate bancario que prende fuego Twitter

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado un irónico tuit, que ha incendiado Twitter, sobre el hurto de dos cremas en un Eroski en 2011 por parte de la ya expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y los 40.078 millones de euros desaparecido del rescate bancario.

El mensaje de Rufián, que tiene cerca de 23.000 'me gusta' y más de 12.000 retuits, ha generado un intenso debate —con más de medio millar de comentarios—:

Pues yo le preguntaría a Rajoy, pero no admite preguntas. Y en cuanto a Pujol... cuando ustedes quieran!!

No que la gente no logran de entender, es que ese neocapitalismo está acabando con España y demás países. En el capitalismo en su forma pura, no se permitiría nunca un rescate bancario, porque distorsiona el mercado y deja impune los fracasos!