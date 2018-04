El secretario de Organización de Podemos en España, Pablo Echenique, ha escrito un tuit lanzando un vaticinio sobre lo que hará Albert Rivera —líder de Ciudadanos— tras la sentencia a La Manada.

"A esta hora, Albert "líder del feminismo" Rivera guarda silencio ante la sentencia de La Manada. Esta tarde, la gente decente llenará las calles de España por millones. Mañana, Albert & Co. dirán que las manifestaciones las convocaron ellos", ha escrito.

Una hora después, Rivera ha publicado un tuit en el que ha asegurado que "respeta las decisiones judiciales" pero que "como ciudadano y como padre" le cuesta asumirla.

Como cargo público siempre respetaré y acataré las sentencias judiciales, aunque no me gusten. Pero reconozco que como ciudadano y como padre me cuesta asumir la sentencia de #LaManada. Todo mi apoyo a la víctima y a su familia.