John Travolta, irreconocible en su nueva película

Hemos visto a John Travolta como Danny Zuko en Grease, como una madre de más de cincuenta años en Hairspray, o como el matón Vincent Vega en Pulp Fiction. A pesar de todos esos cambios, nunca dirías que es el mismo actor el que aparece en esta imagen.

First image of John Travolta as a crazed stalker in 'Moose', directed by Limp Bizkit's Fred Durst (seriously) pic.twitter.com/T1LjRnDYtp