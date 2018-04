La importancia del mensaje de Aitana tras la sentencia a La Manada

Aitana Ocaña, segunda finalista de Operación Triunfo 2017, ha compartido un mensaje tras la sentencia de La Manada que tiene más importancia de la que parece.

La cantante tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos por lo que como ha contado en su mensaje, ella desconocía lo que había sucedido en esos Sanfermines.

La intérprete de Lo Malo, junto con Ana Guerra, tiene una amplia base de seguidores con una edad similar a la suya e incluso más jóvenes, por lo que es positivo que conozcan este tipo de sucesos, que tomen conciencia y que denuncien cualquier situación similar.

"Cada vez que me dicen que todo está mejorando me hace gracia. No es que solo haya machistas campando a sus anchas si no que la justicia también es machista. ¿Abuso sexual? ¿Es solo abuso sexual lo que sufrió esa chica? ¿De verdad? Se llama violación, dado que la intimidación y la violencia estuvieron muy presentes también. Ojalá, ojalá pudiera estar hoy ahí y salir a la calle", ha escrito.

Además, ha explicado que ha sido otra persona la que le ha contado lo ocurrido y manda un mensaje para los que, como ella, no se habían enterado: "Sólo quería poneros al corriente a vosotros y vosotras también, para todos aquellos que no sabíais lo ocurrido como yo. Justicia patriarcal. No es no".

Su mensaje tiene en una hora más de 1.700 retuits y más de 5.000 Me gusta.