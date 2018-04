La respuesta de Julia Otero al tuit viral de la Policía Nacional tras la sentencia de 'La Manada'

La Policía Nacional ha publicado un tuit tras la sentencia de La Manada que se ha viralizado a los pocos minutos. El mensaje, en el que se puede leer muchas veces escrito "no es no", tiene más de 9.000 Me gusta y más de 7.000 retuits.

La sentencia condena a los cinco acusados de violar a una joven en Sanfermines 2016 a nueve años de prisión y 5 de libertad vigilada por abuso sexual continuado, y no por violación.

Tras el mensaje del cuerpo policial, la periodista Julia Otero ha citado ese tuit y ha respondido con dureza: "Decídselo al tribunal de Pamplona".

El mensaje de la conductora de Julia en la Onda, de Onda Cero, tiene en pocos minutos más de 5.000 interacciones.

Decídselo al tribunal de Pamplona. https://t.co/w8s67HwOYV — Julia Otero (@julia_otero) 26 de abril de 2018

Además, ha compartido un tuit de la periodista Raquel Ejerique que cargaba contra la sentencia: "Según el fallo, no hubo violencia ni intimidación en el caso de La manada. Efectivamente, ella se dejó, que es lo que hacemos las mujeres si nos enfrentamos a esta terrible experiencia para evitar que, además de violarnos, nos maten".

A lo que Otero ha respondido: "Ya sabemos: muerte o humillación judicial. Escojamos".