La tensión en Gaza reaviva en Naciones Unidas el temor a una nueva guerra

La difícil situación en Gaza y la violencia de las últimas semanas en la frontera con Israel amenazan con hacer estallar nuevamente un conflicto más amplio con consecuencias devastadoras, alertaron hoy la ONU y varias potencias.

Según el enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, la franja está "deshaciéndose" en medio de una "combinación explosiva" de problemas humanitarios, de seguridad y políticos.

"Si estallase otro conflicto entre Hamás e Israel, esto tendría consecuencias devastadoras para los palestinos en Gaza", advirtió Mladenov ante el Consejo de Seguridad.

#Gaza is an injustice. People should not live with borders they cannot cross, or waters they cannot navigate. They should not live under Hamas, which invests in militant activities at the expense of the population. We need practical, quick, effective and sustainable solutions #UN