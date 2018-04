La carrera de Miguel Ángel Silvestre está lanzada fuera de España. Desde que el actor apareció en Motivos personales y protagonizó Sin tetas no hay paraíso (Telecinco), su agenda se ha ido llenando de proyectos fuera. En el extranjero ha trabajado en series como Sense 8 o Narcos, hasta embarcarse actualmente en el rodaje de La boda de mi mejor amigo.

El último proyecto del actor le ha llevado a trabajar con la cantante Jennifer Lopez, que ha contado con Silvestre en su último videoclip. Ha sido el propio valenciano el que ha anunciado que formará pareja con la diva del Bronx a través de su cuenta de Instagram.

"Qué ganas tengo de que veáis el nuevo videoclip de JLo. Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar Jenny from the block. Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. ¡Ella es un sueño!", ha escrito el actor.

El vídeo de El anillo ha sido dirigido por Santiago Salviche, que también compartía la noticia con el titular "¡Mirad a estos dos! El rey y la reina...". El mítico Duque ya había demostrado que el baile no se le da nada mal, también haciendo uso de sus redes sociales, en las que le hemos visto alguna vez trabajando coreografías.

Mi tia Maria me enseñó un poquito a bailar cuando era pequeño, me decía que algún día sacaría a las chicas a bailar y me acordaría de ella. Querida tia Maria, me acuerdo muchas veces de ti, no porque baile con muchas chicas, ya me gustaría! sino porque tengo muy bonitos recuerdos a tu lado! My aunt Maria taught me a bit of dancing when I was little, she told me that one that I would use it to dance with girls and I would remember her. My dear auntie Maria I remember you a lot, not because I am dancing with lots of girls, ... because I have beautiful memories of living things next to you.

Tampoco es el primer español con el que colabora la actriz, cantante y bailarina, ya que recientemente ha publicado el single Se acabó el amor con Abraham Mateo.