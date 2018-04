La iracunda reflexión de Carles Francino tras la sentencia de 'La Manada': "¿Qué más falta para intimidar?"

"¿Se han preguntado alguna vez cómo debe ser la vida tras haber sufrido una agresión sexual? Si te han violado, si han abusado de ti ¿qué haces, cómo sigues?". El periodista de la Cadena Ser Carles Francino ha mostrado su estupefacción —en su comentario Perplejidad y cabreo— tras la sentencia de La Manada, por la que José Ángel 'El Prenda', Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero han sido condenados a 9 años de prisión y 5 años de libertad vigilada por abuso sexual continuado y no por violación.

"Yo no entiendo la sentencia por el caso de La Manada. No la entiendo y, sobre todo, critico el mensaje que transmite porque me parece especialmente grave", resalta Francino, quien no obstante incide en que "podría haber sido peor, porque uno de los tres magistrados del tribunal pedía la absolución de los acusados".

"La diferencia entre violación y abuso es que en el primer caso debe mediar violencia o intimidación. Pero, claro, con cinco tíos, hechos y derechos, en el rellano de una escalera... uno piensa: ¿qué más falta para intimidar?", se pregunta el periodista de la Ser, quien ha lanzado una sentencia desasosegante: "Lo que parece haber triunfado, al menos en parte, es todo el abanico de dudas que sembró la defensa de los acusados".

Pincha aquí para escuchar el comentario en la web de la Cadena Ser