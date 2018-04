La prensa mundial lleva a primera plana la indignación por el fallo de La Manada

La prensa internacional ha puesto el foco en La Manada. Las portadas de los principales medios escritos y los noticieros de las televisiones más reconocidas han reflejado en las últimas horas la indignación generada en España a raíz de la condena de nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado impuesta por la Audiencia de Navarra a cada uno de los cinco acusados de violación de una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016.

Estos medios han analizado la sentencia, conocida ayer, con una doble vertiente: la judicial, analizando por qué finalmente no ha habido condena por violación, y la social, la de las manifestaciones masivas que ayer inundaron las principales ciudades de España en una marea solidaria con la víctima. Como en los medios españoles, estas informaciones han cosechado numerosos comentarios de ciudadanos indignados por la levedad de la pena y que reclaman leyes más duras y claras contra las agresiones sexuales.

En el Reino Unido, la cadena pública BBC llegó a abrir su web durante horas con esta noticia y luego pasó a ser tercera durante toda la noche de ayer; además le dio esa misma posición en los titulares de sus informativos de radio y televisión. Su cobertura sobre las manifestaciones es la quinta más leída del día, en una jornada en la que la histórica cumbre entre las dos Coreas copaba la actualidad.

"Protestas en España tras la absolución por violación en grupo de cinco hombre a un adolescente", titulaba a su vez The Guardian, en una noticia viralizada además por la actriz Jessica Chastain. The Independent, con crónica de su corresponsal, destaca la oleada morada de solidaridad y recuerda que los condenados grabaron la violación con sus teléfonos móviles y se vanagloriaron de lo que habían hecho en el grupo de WhatsApp del que procede el nombre de la pandilla, La Manada, o wolf pack, como destacan estos medios en inglés.

En Francia, Le Monde habla de "cólera en España" tras la condena por abuso. El diario remarca en su web que la sentencia "es mucho más baja que la solicitada por la acusación, que exigió 22 años y diez meses de prisión para cada uno de ellos". Le Figaro emplea el mismo término, en un vídeo sobre las protestas que es el segundo más visto del día.

"La cólera estalla en España tras una sentencia menor por agresión sexual", titula el norteamericano The New York Times, empleando la crónica de la agencia Associated Press. La noticia ha estado en tercera posición de su sección de Mundo, por detrás de Corea y del foro contra el yihadismo de París. En Italia, el Corriere della Sera resume: "España, en las calles contra una condena por abuso y no por violación", una noticia acompañada de numeroso material gráfico.

CNN, con conexión en directo, informó de las manifestaciones convocadas por los grupos feministas, enfatizando que la fiscalía pedía hasta 22 años de pena y recordando el marco de la agresión, los Sanfermines, muy conocidos en EEUU. Euronews, por su parte, llevó tanto ayer como hoy un importante despliegue en sus plataformas, en la que destacaban la rabia por la sentencia y, sobre todo, la solidaridad de las españolas con la víctima: "Nosotras somos tu manada", titulan.