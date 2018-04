El príncipe Guillermo también es humano. Él y su mujer Catalina tuvieron a su tercer hijo este lunes y, aunque la duquesa de Cambridge abandonó el Hospital de de St. Mary de Londres (Inglaterra) apenas unas horas después de dar a luz, sufren las consecuencias de tener un recién nacido en casa como cualquier otra pareja.

Este miércoles, el príncipe Guillermo acudió junto a su hermano Enrique y su futura cuñada, Meghan Markle, a un acto de celebración del Día ANZAC, que homenajea a las fuerzas armadas de Nueva Zelanda.

El evento tuvo lugar a primera hora de la mañana, dos días después del nacimiento del bebé, en una iglesia poco iluminada y a lo largo del homenaje permanecieron sentados la mayoría del tiempo. La consecuencia: las pocas horas de sueño del padre del recién nacido hicieron mella.

La revista People ha compartido el vídeo del momento en su cuenta de Twitter junto al comentario: "La vida con un recién nacido", algo que contrasta con la publicación en esta red social del Palacio de Kensington, en la que el monarca aparece despierto, aunque haciendo un gran esfuerzo por mantener los ojos abiertos.

The Duke of Cambridge, Prince Harry and Ms. Meghan Markle joined today's Service of Commemoration and Thanksgiving to mark #ANZACDay pic.twitter.com/wChRqEWFrz