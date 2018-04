Le da un tremendo corte a su cita de 'First Dates' nada más empezar la cena

La primera impresión apuntaba a que todo podía ir bien entre Loli e Ismael, dos solteros que cenaron juntos este viernes en First Dates, el programa de citas a ciegas de Cuatro.

Los dos tenían muchas cosas en común, como parecía a simple vista. Por ejemplo, los dos aparecieron en la cita vistiendo los mismos colores y el mismo orden: pantalón negro y camisa roja. Sin embargo, Loli se empeñó en ir desmontando una a una cada coincidencia.

"No me gusta que un hombre lleve una camisa roja", afirmó después a las cámaras del programa.

Loli quiere enamorarse de alguien que no venga luego con sorpresitas y ese podría ser Ismael #FirstDates625 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/U7yB5F6lKa — First dates (@firstdates_tv) 27 de abril de 2018

Seguidamente, Loli señaló que tampoco le gustaban los anillos que Ismael llevaba (Loli también lucía un gran anillo de plata con una piedra negra que le ocupaba parte del dedo anular): "Me parecen muy chonis, o como se diga al referirse a un hombre".

A esas alturas, el espectador ya tenía muy claro cuál había sido la impresión que Loli se había llevado de su cita. Ahora faltaba hacérselo saber también a Ismael y la oportunidad se le presentó en bandeja en cuanto tuvieron que pedir la cena a la camarera del programa.

Ambos empezaron por volver a coincidir, una vez más. A la hora de escoger entre los distintos platos, Loli e Ismael pidieron exactamente lo mismo tanto para el primero, como para el segundo. Incluso cuando llegó el momento de decidir qué querían de postre ambos dijeron a la vez "mouse de chocolate".

Ismael se sorprendió y río la casualidad. "A mí es que el chocolate me pone...", aseguró Ismael. "En el sentido que me gusta mucho", aclaró y dejó en el aire que decían que era el sustituto de... A lo que ella rápidamente respondió cortante: "Pues ya te puedes inflar a chocolate".

Ismael volvió a reír y señaló: "Ahora sí que me has dejado...". Aclaradas las cosas (y la ausencia de intenciones), el resto de la cena discurrió como pasan las cosas entre dos simples amigos que comparten opiniones y experiencias. Nada más. Eso sí, Loli no dejó pasar la oportunidad de volver a opinar sobre Ismael del que dijo que lo veía muy necesitado. "Se va a agarrar a un clavo ardiendo", opinó.

En el momento de la decisión final Loli aseguró que no había sentido feeling y que por tanto, no tendrían una segunda cita.

Puedes ver el vídeo en la web de Cuatro pinchando aquí.