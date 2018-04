Críticas a Valverde por este detalle de la alineación del Barça

Andrés Iniesta dejará esta temporada el Barcelona, que este domingo puede proclamarse campeón de Liga en Riazor ante el Deportivo de la Coruña.

Sin embargo, eso no ha importado mucho a Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, que ha decidido dejarlo en el banquillo.

Una decisión que no ha gustado mucho a los seguidores del Barça y, en general, a los seguidores de Iniesta, que han criticado al preparador vasco.

Según han informado varios medios de comunicación, Iniesta no ha salido de titular por pequeñas molestias que arrastra desde la final de la Copa del Rey.

"Valverde debería ser despedido por dar descanso a Iniesta"

