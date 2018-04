La nueva imagen de Malena Gracia tras su última operación

Malena Gracia se ha sometido a una reducción de pecho y ha estado en Sábado Deluxe para enseñar su nueva imagen. Ahora luce un aspecto mucho más natural y asegura que se siente mejor ahora con su nuevo cuerpo.

"Me he operado sobre todo por salud", dijo nada más entrar en el plató donde le esperaban los colaboradores y Jorge Javier Vázquez, el presentador del programa de Telecinco.

La actriz y cantante explicó que cuando volvió de Supervivientes, programa en el concursó en el año 2009, se le rompió una de las prótesis que llevaba y que desde entonces ha estado con el líquido esparcido por su interior que podía ser perjudicial para su salud.

"Me empecé a hinchar y fui al médico. Fue entonces cuando me dijo lo que pasaba. Que tenía una prótesis rota y que la otra no estaba en buen estado", explicó.

Gracia asegura que además ya se veía el pecho demasiado grande. Cuando se operó por primera vez pasó de tener una talla 85 a una 100 y ahora se ha quedado con una 90 tirando a pequeña.

"Yo no quería ponerme tanto pecho, pero la persona que me operó me puso más de lo que yo quería. Es un buen doctor pero conmigo se equivocó", ha afirmado.

Gracia asegura quiere dejar de ser el prototipo de mujer rubia explosiva y que quiere cumplir su sueño de convertirse en una estrella por méritos propios.

Ahora ya puede comprar la ropa interior en cualquier tienda de lencería en lugar de tener que limitarse a las especializadas en tallas grandes. "Ahora es un gusto porque puedo elegir lo que me gusta", ha asegurado la actriz en un vídeo en el que se va de compras.

