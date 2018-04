Bronca monumental entre Saray Montoya y Mayte Zaldívar en el plató de 'Supervivientes'

Mayte Zaldívar llegó este domingo al plató de Supervivientes: Conexión Honduras como la última expulsada del programa de Telecinco. Atrás ha dejado el hambre, el frío y las penurias que ha sufrido durante las semanas que permaneció en la isla. Pero lo que no ha terminado con su participación en el concurso han sido las discusiones, porque en cuanto se sentó junto al resto de los expulsados, protagonizó una tremenda bronca con Saray Montoya.

Todo empezó con un cruce de acusaciones entre las dos excompañeras del reality en el que ambas se reprocharon su actitud dentro de la isla. Que si tú hiciste esto, que sí yo hice lo otro... Vamos, lo normal. Los reproches habituales en tono de discordia.

Sin embargo, cuando la bronca parecía agotarse y entrar en un punto muerto, Montoya hizo un comentario que encendió la mecha de una discusión muy agria y que a las dos se les fue de las manos.

Acusaciones cruzadas

"¿Mayte Zaldívar me va a dar lecciones de cómo ser una buena persona?", se preguntó Montoya en voz alta dejando una grave acusación en el aire. Incluso Sandra Barneda intuyó que se estaba refiriendo a los problemas que Zaldívar había tenido con la justicia en el pasado, por lo que la presentadora intervino a su favor.

"Saray, ella cumplió condena y todo el mundo tiene derecho...", regañó Barneda a lo que Montoya rápidamente respondió que no se refería a eso.

"Es verdad, he estado dos años en la cárcel, pero no me he pasado todo el concurso hablando mal de mi raza como has hecho tú", acusó Zaldívar.

"No hables más de mi raza y deja a mi raza ya tranquila, que todos somos del mismo color de sangre", gritó Montoya desgañitándose.

La bronca continuó de un modo muy turbio y Barneda señaló que no le gustaba nada el cariz que estaba tomando la discusión.

"Es que es una señora a la que han tenido que sacar de allí por los pies y me la ponéis aquí para que me coma", se quejó Zaldívar a la presentadora, refiriéndose a la expulsión disciplinaria de su contrincante.

"Es verdad, yo cometí un error, pero tú no puedes hablar de errores en la vida", espetó Montoya. "Yo he cometido un error y he pedido perdón. Tú eres la que se tiene que arrodillar ante España y pedirlo también", advirtió.

La presentadora no pudo con ellas

Barneda volvió a advertir a Montoya, que no contenta con lo que ya se habían dicho las dos, volvió a la carga asegurando que Zaldívar era una maltratadora psicológica. Al darse cuenta de su error pidió perdón por las palabras empleadas, pero utilizó la disculpa para lanzar una nueva pulla a Zaldívar: "Lo retiro porque yo no soy tan experta como tú que eres una maestra en papeles".

Barneda reprendió a Montoya por tercera vez e intentó en vano zanjar la discusión: "Estás jugando con segundas Saray".

Ni las palabras de Barneda consiguieron aplacar los ánimos y las dos continuaron haciéndose reproches cargados de ironía y segundas intenciones.

Aquí puedes ver la bronca completa.