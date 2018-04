El alegato viral de una periodista de CNN contra la sentencia de 'La Manada'

La sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a los cinco integrantes de La Manada a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual, en vez de considerarlo agresión sexual, ha indignado a gran parte de la sociedad. Artistas, famosos, periodistas, políticos, deportistas, empresarios y ciudadanos han mostrado su malestar con un fallo judicial que califican de insuficiente tanto en las redes como en manifestaciones en la calle.

La indignación con la sentencia de la Audiencia de Navarra ha traspasado fronteras. La periodista Mónica Rincón inició el telediario de la noche del canal de noticias CNN Chile del pasado viernes con un duro editorial contra la decisión judicial.

El vídeo de Rincón se ha vuelto viral. El editorial ha acumulado más de tres millones de reproducciones en la red social Facebook y ha sido compartido por cerca de 100.000 usuarios. En Twitter ha logrado 2,6 millones de retuits y más de tres millones de me gusta.

"Para un tribunal español eso fue sólo abuso sexual y no violación. La pena 9 años en vez de 20. Los mismos jueces que dicen en su fallo que la víctima "en las últimas imágenes grabadas aparecía encogida, arrinconada contra la pared y gritando", señala la presentadora del programa CNN Prime en el editorial.

La periodista cuestiona la decisión judicial al considerarla una humillación para las mujeres. "El fallo humilla a ésa y a todas las mujeres. Incluso uno de los jueces estuvo por absolver a los acusados", afirma.

"Así se retrocede en algo esencial, que tiene que ver con la dignidad de cada persona. El sexo que no es consentido es una violación. Porque no es no", concluye Rincón.

Aquí puedes ver el editorial de Rincón:

